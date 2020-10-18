Dikili’de kum ocağı isyanı

Dikili Belediyesi, Deliktaş köyündeki 100 dönümlük ormanlık alanının 5 dönümü için kum ocağı yapma ruhsatı aldı. Yerleşim yerine 300 metre uzaklıktaki kum ocağı için çam ve zeytin ağaçlarının kesileceğini, tarım ve hayvancılığın zarar göreceğini iddia eden köylüler dün eylem yaptı. Yaklaşık bin köylü, “Yerin üstü altından daha değerlidir”, “Çevreyi hor gören geleceği zor görür” yazan pankartlarla kum ocağının yapılacağı alana yürüdü.

MAHKEMEYE BAŞVURDUK

Deliktaş köyünde yaşayan avukat Yusuf Yılmaz, “Onlarca çam ve zeytin ağacı kesilecek. Yürütmenin durdurulması için idari mahkemeye başvurduk. Projeye ÇED raporu gerekli değil diye görüş verilmiş. Ağaçların olduğu bir bölgede ÇED raporu nasıl gerekmez? Projenin mahkeme kararıyla durdurulmasını istiyoruz” dedi.

NASIL GEÇİNECEKLER?

Deliktaş köyünde yaşayan harita mühendisi Hicabi Çelebi ise itirazlarını şöyle anlattı: “Çıkacak toz toprakla ne tarım kalır ne hayvancılık. Köyümüzde 3 bin kişi yaşıyor. Bu kadar kişi neyle geçinecek? Belediye Başkanı hakkında CHP Genel Merkezi’ne de şikâyet dilekçesi verdik. Bu proje Dikili Belediyesi’ne yakışmadı.”