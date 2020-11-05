Dikili'de bir gün arayla toplam 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Dikili ilçesi, Kabakum Sahili'nden yasa dışı yollardan, geçen 3 Kasım'da Yunan adalarına geçmeye çalışan içinde 21 kişi bulunan lastik bot, kıyıdan açıldıktan bir süre sonra motor arızası yapıp, sürüklenmeye başladı. Saat 06.55'te Sahil Güvenliği arayan kaçak göçmenler, motoru yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu, yabancı uyruklu kaçak göçmenleri kendi botlarına alıp, kurtardı.



YUNAN ASKERLERİ DENİZE İTTİ



Denizköy Mahallesi'ndeki Kız Kulesi Adası açıklarında dün saat 05.52'de lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen tespit edildi. 17 göçmen, Sahil Güvenlik Botu'na alınıp, kurtarıldı. Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlere gıda, giyecek ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.



Her iki bottan kurtarılan toplam 38 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.