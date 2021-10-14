Diken üstünde 18 saat

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Antalya’da önceki gün 18.00 sıralarında etkili olan kuvvetli yağış sırasında Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi yakınlarında ormana yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte Konyaaltı Üçoluk Mahallesi ile Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi sınırındaki ormanda yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Dün sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 1 uçak, söndürme çalışmalarına katıldı. Rüzgârın etkisini yitirmesinin ardından söndürme çalışmaları da hız kazandı. Bu sırada alevler Antalya’nın önemli kanyonlarından biri olan Göynük Kanyonu’na doğru ilerledi.

BU BİZİ ÇOK ÜZDÜ

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da bölgeyi ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı. Topaloğlu “Tam yangınlar bitti derken akşam yağmurla birlikte yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Bu bizi çok üzdü. Orman işçileri, gönüllü vatandaşlar ve belediye çalışanlarımızla birlikte yangınla mücadele ediyoruz” diye konuştu.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Yangın dün saat 12.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda soğutma çalışmaları başladı. Yangında, yaklaşık 8 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

HEDEF 1 YILDA YENİDEN YEŞİL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, yeşil vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hedefimiz yangından zarar gören bütün alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlamak” dedi. Kızılcahamam’daki ‘İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı’na katılan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak özetle şunları söyledi: “Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz; ilk olarak arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz. İkincisi, sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız.”