'Dik dik bakma' cinayetine 15 yıl hapis

İstanbul Maltepe’de 27 Ocak 2019’da Egemen Akdağ (30), Ozan Şeker ile Yüksel İyidoğan bir kafeye gidip oturdu. Bu kişilerle, yanlarında kız arkadaşları bulunan Hürkan Turğay ile kuzeni Mustafa Turğay arasında “Neden dik dik bakıyorsun” tartışması çıktı. İki taraf da yakınlarını arayarak kafeye gelmelerini istedi. Her iki taraftan 15-20 kişi kafenin yakınındaki parka geldi. Kavganın fitili, Yüksel İyidoğan’ın, Bilal Turğay’ın (30) başına beyzbol sopası ile vurması ile ateşlendi.

Kavgada vücudunun 6 yerinden bıçak darbesi alan Egemen Akdağ yaşamını yitirdi; Ozan Şeker (26) ise yaralı kurtuldu. Akdağ’ın ölümüne yol açan bıçağı çöp kutusuna atan Okan Turğay’ın (27) yanı sıra Volkan Turğay (24), Mustafa Turğay (24), Bilal Turğay, Hürkan Turğay (25) ile Cengiz Şölen (32) tutuklandı. Haklarında ‘kasten öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlaması ile dava açılan sanıklar, kavgayı başlatan tarafın kendileri olmadığını söyledi.

İKİ KUZEN BERAAT ETTİ

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar geçen hafta çıktı. Mahkeme tutuklu sanık Okan Turğay’a, Akdağ’ı öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Turğay’a, Ozan Şeker’in yaralanması olayında ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Yargılamaları geçen temmuzdan beri tutuksuz devam eden sanıklardan Bilal Turğay ile Cengiz Şölen’e (32) ise toplamda 12’şer yıl, Volkan Turğay’a ise 10 yıl hapis cezası verildi. Tartışmanın başlangıcında yer alan Hünkar Turğay ile kuzeni Mustafa Turğay ise beraat etti.