'Dijital zafiyet hiç yaşamadık'

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Antalya'da düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nın açılışını yapan Bakan Koca şunları söyledi:

"Öncelikle sağlık bilişimi ve teknolojilerinin, salgınla mücadelede ne kadar etkili ve karar almada, tedbirleri uygulamada en temel araçlarından biri olduğunu da tecrübe ettik. Türkiye'nin COVID-19 salgınıyla mücadelesinde dijital sağlık altyapımızın toplumumuza sağladığı faydaları en güçlü şekilde hissettik. Bu süreçte birçok gelişmiş ülkede yaşanan hizmet kapasitesinin yetersizliği, tıbbi tedarik zincirinin kopması, operasyonel zafiyetler gibi olumsuzluklarla hiç karşılaşmadık. Çok hızlı aksiyon alarak fiziksel kapasitemizi, yatak sayımızı, yoğun bakım yatak sayımızı kısa bir süre içinde arttırdık. İki yeni acil durum hastanesini çok kısa bir sürede devreye aldık." Koca, iç kaynaklarla geliştirdikleri dijital sistem ve uygulamalarla 11 Mart 2020'de görülen ilk vakanın kaydından binlerce ev ve işyerinde yaptıkları filyasyon uygulamasına, yurtdışından gelen vatandaşların izolasyon süreçlerinden evde aşı olanların aşı kartına kadar tüm süreçleri dijital ortamda yürüterek yüksek kalitede hizmet verebildiklerini de vurguladı.