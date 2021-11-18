'Dijital zafiyet hiç yaşamadık'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo#Asgari Ücret
Aşısız kuyruğu Fotoğraf bir günde değiştiAşısız kuyruğu! Fotoğraf bir günde değişti#COVID-19
A Milli Takıma 4 sürpriz isim Ligi salladı...A Milli Takım'a 4 sürpriz isim! Ligi salladı...#Dünya Kupası
Nini Rumları çıldırttı Nefret mesajları yağdırdılarNini Rumları çıldırttı! Nefret mesajları yağdırdılar#Nihayet Elibol
Sezai Karakoç’un benim için 7 anlamıSezai Karakoç’un benim için 7 anlamı#Sezai Karakoç
Alec Baldwin olayında kan donduran gelişme... Ve o isim konuştuAlec Baldwin olayında kan donduran gelişme... Ve o isim konuştu#Alec Baldwin
Meteoroloji duyurdu: İstanbul dahil 11 kent için uyarıMeteoroloji duyurdu: İstanbul dahil 11 kent için uyarı#Meteoroloji
Kılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret ettiKılıçdaroğlu, Akşener’i neden ziyaret etti?#Lütfü Türkkan
Dikkat: Sınırı aşan daha yüksek fatura ödeyecek Yeni yasa teklifi MeclisteDikkat: Sınırı aşan daha yüksek fatura ödeyecek! Yeni yasa teklifi Meclis'te#Elektrik Faturası
Gece yarısı tırmandı Altın fiyatlarında yeni rekorGece yarısı tırmandı! Altın fiyatlarında yeni rekor#Altın
Akdeniz çanağında lider Türkiye İtalya ve İspanyayı geride bıraktıkAkdeniz çanağında lider Türkiye! 'İtalya ve İspanya'yı geride bıraktık'#Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan
CHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştıCHP ve HDP’li milletvekillerine ait fezlekeler Meclis’e ulaştı#CHP
Ebru Şallı’nın eşine hapis cezasıEbru Şallı’nın eşine hapis cezası!#Uğur Akkuş
AK Partiden muhalefetin seçim çağrısına yanıtAK Parti'den muhalefetin seçim çağrısına yanıt#AK Parti
Meksikada gizli mezar dehşeti Çeteler arası çatışma şüphesiMeksika'da gizli mezar dehşeti! Çeteler arası çatışma şüphesi#Meksika
HABERLERGündem Haberleri

'Dijital zafiyet hiç yaşamadık'

#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Sağlık Altyapısı
Dijital zafiyet hiç yaşamadık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık iki yıldır büyük özveriyle mücadele edilen COVID-19 salgınının tüm ülkeler için en temel öncelik olduğunun bir kez daha görüldüğüne dikkat çekti.

Haberin Devamı

Antalya'da düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nın açılışını yapan Bakan Koca şunları söyledi:

"Öncelikle sağlık bilişimi ve teknolojilerinin, salgınla mücadelede ne kadar etkili ve karar almada, tedbirleri uygulamada en temel araçlarından biri olduğunu da tecrübe ettik. Türkiye'nin COVID-19 salgınıyla mücadelesinde dijital sağlık altyapımızın toplumumuza sağladığı faydaları en güçlü şekilde hissettik. Bu süreçte birçok gelişmiş ülkede yaşanan hizmet kapasitesinin yetersizliği, tıbbi tedarik zincirinin kopması, operasyonel zafiyetler gibi olumsuzluklarla hiç karşılaşmadık. Çok hızlı aksiyon alarak fiziksel kapasitemizi, yatak sayımızı, yoğun bakım yatak sayımızı kısa bir süre içinde arttırdık. İki yeni acil durum hastanesini çok kısa bir sürede devreye aldık." Koca, iç kaynaklarla geliştirdikleri dijital sistem ve uygulamalarla 11 Mart 2020'de görülen ilk vakanın kaydından binlerce ev ve işyerinde yaptıkları filyasyon uygulamasına, yurtdışından gelen vatandaşların izolasyon süreçlerinden evde aşı olanların aşı kartına kadar tüm süreçleri dijital ortamda yürüterek yüksek kalitede hizmet verebildiklerini de vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Koca#Koronavirüs#Sağlık Altyapısı

BAKMADAN GEÇME!

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti

Yıllar sonra gelen itiraf: Beni Acun Ilıcalı ikna etti!

#Nez
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19
2022’de asgari ücret kaç lira olacak İşte ağır basan senaryo

2022’de asgari ücret kaç lira olacak? İşte ağır basan senaryo

#Asgari Ücret