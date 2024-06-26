Dijital Telif Yasası'nda Google'dan yeşil ışık... Hüseyin Yayman: Türkiye ve basın sektörü için tarihi adım

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Hüseyin Yayman, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bu konularda şöyle bir söz vardı: Gömleğin ilk düğmesini doğru iliklersen sonrasını da doğru iliklersin. Tarihi bir adımdı. Çok önemli bir adım atıldığını söyleyebilirim. Türkiye ve basın sektörü için tarihi adım.

Google tarafının açık olduğu, bizim atmamız gereken adımlar var. Fikir kanunu yeniden yapılandırmalıyız. Bu konuda bizim çalışmamız yok. Önce grup başkanımızla temas halindeyiz. Bir hazırlık yapılmasının farkında Abdullah Bey.

Kültür Turizm Bakanlığı'nda Bakanımızla görüştük. "Biz hazırız, çalışmaya başlayacağız" dedi. Birincisi haberin telif konusu yapılması sonra parlamentoya gelmesi. Burada şunu dile getirmem lazım. Bu meselenin tarafı olan basın yayın sektörü. Burada bir emek hırsızlığı var ve maalesef bu konuda insanların çalışmaları emekleri başkaları tarafından alınıp kullanılıyor. Emek hırsızlığının önüne geçmek istiyoruz.

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YENİ YASAMA DÖNEMİNDE HAZIRLIKLAR YAPILACAK

İkincisi Google'ın Avrupa'da yaptığı anlaşmalar var. Google'ın ücretleri ödemesi lazım. Tüm tarafları bir araya getirdik. Konuşmaya devam ediyoruz. Yeni yasama dönemiyle biz hazırlıklarımızı yapmış olacağız. Yuvarlak masada meseleyi ele alıp müzakere ediyoruz. Herkesin mutlu olacağı, kazan kazan stratejisi içerisindeyiz.

Meseleye yaptırım konusunda yaklaşmıyoruz. Google da şeffaf bir şekilde olumsuz bir tutumda olmayacaklarını belirtti. Öncelikle Türkiye'nin yasal düzenlemenin günümüz şartlarına getirilmesi istediler. Deregülasyon dediğimiz dağıtımın nasıl olacağını söylediler. Öbür taraftan bu Türkiye'de yeni uygulama olacak. Bence zor ama başlangıcı iyi olan bir yolun başındayız.

TİKTOK TÜRKİYE'DE YASAKLANACAK MI?

Bizim komisyonumuz TBMM'de en çok çalışan komisyonlardan bir tanesi. Bu dönemde 8. toplantımızı yaptık. 1 yılda 8 defa toplanmak önemli. Bütün toplantıda bütün milletvekililer TikTok'la ilgili eleştirilerini dile getirdi. Biz komisyonumuz, hükümetimiz sansüre karşı. Bu anlamda TikTok'un kendine çeki düzen vermesi ve bu içeriklerin yayınlanmadan önemlisi üzerinde duruyoruz.

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Bir anayasa ve topluluk kurallarının yeniden belirlenmesi gerekiyor. Beni gören vatandaşlarımız "TikTok'u kapatın" diyor. TikTok'taki içerikler ne evrensel ne de kurallara uygun. Bu içeriklere paylaşımlarının devam etmesi ve toplumu ayağa kaldıran paylaşımları tasvir etmek mümkün değil. Vatandaşımız da TİKTOK'un kapatılması yönünde.