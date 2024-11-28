Dijital Telif Yasası hazırlıkları tamam! Bütçeden sonra Meclis'e gelecek

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. A Haber'in edindiği bilgiye göre toplantıda, son dijital gelişmeler ele alınırken, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital telif yasası ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Yayman, “Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM’ye gelecek.” dedi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantıda, son dijital gelişmeler ele alınırken, Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital telif yasası ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Yayman, "Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM'ye gelecek." dedi.



DİJİTAL TELİF YASASI



Google, dijital telif hakkı yasası nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında. Avrupa Birliği ülkelerinin Google'ı arama sonuçlarında çıkan haber metinleri için telif ödemeye mahkum etmesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. Tüm dünya genelinde üretilen haber içeriklerini servis ederek buradan milyarlarca dolar kazanç sağlayan Google'ın, son olarak Avrupa'da 300 medya kuruluşuna ödeme yapmasına karar verildi. Avrupa Birliği'nde büyük bir hamleyle alınan "dijital telif yasası" kararıyle Google köşeye sıkıştırıldı. Dijital telif yasasını düzenleyen ülkelerde Google artık ücretsiz içerikler üzerinden para kazanamayacak.