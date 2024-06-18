Dijital Telif Yasası düzenlemesi... Bakan Yardımcısı Sayan: Emek hırsızlığının önüne geçilecek

TBMM'de hazırlıkları süren Dijital Telif Yasası basın sektörü ve içerik üreticileri için büyük önem taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, INBUSINESS'ın II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde hem Dijital Telif Yasası hem de son olarak Milli Güvelik Kurulu (MGK) bildirisine de giren yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sayan, Dijital Telif Yasası çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu basın-yayın kurumlarının ürettiği haberin farklı mecralarda kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla Dijital Telif Yasası çalışmalarını başlattı. Dijital Telif Yasası genel itibarıyla içerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların ürettikleri içeriğe ilişkin telif haklarını koruma altına almayı amaçlıyor.

"EMEK HIRSIZLIĞININ ÖNÜNE GEÇİLECEK"

Yani bir şekilde emek hırsızlığının önüne geçmek istiyor. Diğer bir ifadeyle, dijital içeriklerin hak sahiplerinin izni alınmaksızın telifsiz şekilde kullanılmasının önüne geçmek ve içerik sahiplerinin emeğinin hakkını vermek amacıyla bu yasa çalışmasına ihtiyaç duyuldu. Geçtiğimiz haftalarda gerek Bakanlığımız gerekse Rekabet Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı konu ile ilgili Meclis'te sunumlar yaptılar.

Her şeyden önce emekle üretilen içerikler korunmuş olacak. Meclis'teki çalışmalar devam ediyor ve birkaç kurumla birlikte bu çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar tamamlandığında ilgili olduğu ölçüde kamuoyu ile de paylaşılacaktır."

YAPAY ZEKA İLE SAVUNMA MEKANİZMASI OLUŞTURULUYOR

Sayan, yapay zekâ çalışmaları hakkında ise yapay zeka algoritmalarının, sürekli güncellenerek ve yeni tehditlerle beslenerek zararlı aktiviteleri saptamada ve bunlara karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturmada önemli bir rol oynadığını anlattı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) Ar-Ge çalışmalarıyla yapay zekâ teknolojilerini optimize ederek zararlı aktiviteleri tespit etme, tehditleri önceden belirleme ve mücadele etme yetenekleri geliştirildiğini belirten Sayan, "Özellikle AZAD projesi kapsamında, doğal dil işleme ve yapay öğrenme teknikleriyle Türkiye'deki kullanıcıları hedef alan oltalama adresleri, faaliyete geçmeden önce veya geçtiği anda tespit edilip engellenerek önemli bir başarı elde edilmiştir" dedi.

GÖRÜNTÜLÜ KİMLİK DOĞRULAMADA KULLANILIYOR

Yapay zekanın kullanıldığı bir diğer önemli alanın ise görüntülü kimlik doğrulama olduğunu kaydeden Sayan, "Elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmeleri, numara taşınabilirliği ve işletmeci değişikliği, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, kayıtlı elektronik posta başvurusu ve SIM değişikliği gibi işlemler için elektronik ortamda yapay zeka teknolojileri de kullanarak kimlik doğrulama işlemleri yapılıyor.

Görüntülü kimlik doğrulamada yapay zekâ kullanımı, teknolojik ve operasyonel risklere karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınarak gerçekleşiyor. Kimlik doğrulama işlemi, gerçek zamanlı ve kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor.

Bu süreçte başvuru sahibinin canlılığını tespit etmek için çeşitli teknikler kullanılıyor. Alınan canlı görüntü ile kimlik belgesindeki fotoğraf karşılaştırılıyor.

Yapay zekâ, bu doğrulama sürecinde başvuru sahibinin canlı görüntüsü ile kimlik belgesindeki fotoğrafı karşılaştırarak doğrulama yapıyor. Bu yöntem, kimlik sahtekarlıklarının önlenmesi ve güvenli bir doğrulama süreci sağlanması açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.