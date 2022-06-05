Dijital Mevlana

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Yapay zekâ sanatının önde gelen temsilcilerinden Refik Anadol’un yeni projesi Rumi Dreams (Rumi Rüyaları) Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yürütücülüğünde İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunulan Rumi Dreams’in açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve sanatçı Refik Anadol katıldı.

ÇAĞIMIZIN İLETİŞİMİ

Serginin açılışında konuşan Bakan Ersoy, Türkiye’nin geçmişten gelen dünya markaları olduğunu, Rumi felsefesi ile Hz. Mevlana’nın bu markaların en büyüklerinden birisi olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, şunları söyledi: “Yeni çağımızda yeni markalarımızı oluşturuyoruz. İstanbul ve AKM de kültür ve sanat adına çok önemli markalarımız. Refik Anadol çağımızın modern sanatıyla Rumi felsefesini çok güzel şekilde yan yana getirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızla birlikte çok güzel bir işbirliği yaptılar. Sonuçta Mevlana dediğimiz zaman aklımıza Konya geliyor. Konya, çağımızın yeni iletişim modelini çok iyi kullanıyor. Hedefimiz Konya’yı dünya markası yapmak. Önce Türkiye’de sonra dünyada marka yapmak. Dünyada Hz. Mevlana ve Rumi felsefesi çok iyi bilindiği için onu da marka sanatçılarımızla, marka destinasyonlarımızla yan yana getirerek çok anlamlı birliktelikle hızlı bir şekilde sonuca gidiyoruz. Hem bu işbirliklerinden hem de bu işbirliğini İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde yapmamızdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.”

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GEÇMİŞ, BUGÜN, GELECEK

Sanatçı Refik Anadol ise Rumi Dreams isimli serginin aslında bir yapay zekâ veri heykeli olduğunu söyleyerek görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “İzleyiciyi çevreleyen ve içerisinde Mesnevi’nin farklı dillere çevrilmiş yapay zekâ ağlarına dönüşümünün anlaşılması, sonrasında milyonlarca kıymetli eserin taranması ve arşivlenmesiyle ortaya çıkan bir deneyim. Geçmişi, bugünü ve geleceği bir araya getirmeye çalışan daha önce hissedilmemiş dijital sanat duygularını ortaya çıkaran hepimizin gurur duyduğu bir eser oldu.”