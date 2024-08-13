Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman'dan Eskişehir'deki olaya ilişkin açıklama: Cuma günü bu olayı özel olarak gündemimize alacağız

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Eskişehir’de evinde oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen A.K. (18), daha önceden temin ettiği maske ve çelik yeleğini giydikten sonra elindeki balta ve bıçakla sokağa çıkıp karşılaştığı kişilere saldırdı. Şüpheli, görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken, saldırıda yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman olaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

DİJİTAL BAĞIMLILIK GENÇLERİMİZİ BİZDEN ÇALIYOR

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman şunları söyledi:

"Eskişehir’deki üzücü olayı yakından takip ediyoruz. Aslında bu tekil olay dahi nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu apaçık ortaya koyuyor..

Dijital bağımlılık meselesini artık bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele almanın zamanı gelmiştir. Gençlerimiz klavyenin arasında yok olmaktadır. Bu işe artık dur deme zamanıdır.



Dijital Oyunların çocuklarımız üzerinde bıraktığı olumsuz etki bu acı olay ile bir kez daha görüldü. Evlatlarımıza zarar veren, toplum yapımızı olumsuz etkileyen oyunlar ve bunları piyasaya sunan platformlar gündemimizdedir.

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CUMA GÜNÜ BUNU DA GÖRÜŞECEĞİZ

Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız.

Gençlerimizi zehirleyen, psikolojisini bozan oyunları üreten ve servis eden platformları bu konuda uyarıyoruz. Çocuklarımızı korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Oyun bağımlılığı ve mevcut tehditler

Konusunda aileleri de Daha hassas olmaya çağırıyorum.

Gençler geleceğimizdir ve dijital bağımlılık Türkiye’nin en birinci sorunudur."