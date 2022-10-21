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Dijital materyaldeki görüntüyü özel ekip çözdü, PKK’lı terörist yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Tunceli#Terör#Polis
Dijital materyaldeki görüntüyü özel ekip çözdü, PKK’lı terörist yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 16:39

TUNCELİ'de jandarmanın terör örgütü PKK’ya yönelek düzenlediği operasyonda sığınakta ele geçirilen dijital materyallerde yapılan kriminal incelemede görüntüsü ortaya çıkan ve özel ekip tarafından kimlik bilgisine ulaşılan O. Ç. (36), İzmir'in Menemen ilçesinde yakalandı. O. Ç.'nin 2014- 2015 yıllarında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda olduğu tespit edildi.

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Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süre önce gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilen dijital materyallerde yapılan incelemede kış kampı içerisinde bir şüphelinin terörist kıyafetli görüntüsüne ulaşıldı. Görüntüleri inceleyen İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube ekipleri, özel ekip kurarak, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Şüphelinin O.Ç. olduğu ve İzmir'in Menemen ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM şube ile irtibata geçen ekip, belirlenen adrese şafak operasyonu düzenledi. Gözaltına alınan O. Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, SEGBİS'le Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vereceği belirtildi.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, O.Ç.’nin 2014- 2015 yıllarında PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ve kod adının da bulunduğu, kayıtlara geçen bir suçu olmadığı için daha önceden tespitinin yapılmadığı öğrenildi.

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#Tunceli#Terör#Polis

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