Dijital karne nedir? Milli Eğitim Bakanı'ndan dijital karne açıklaması

Okulların durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ziya Selçuk, dijital karne olabileceğini söyledi.



İşte Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:



"Dijital bir karne var. Yüz yüze karne ile hareketliliği artırmak istemiyoruz. Olağanüstü dönemler için mevzuatta değişiklik yaparak rahatlama sağlıyoruz. 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz" dedi.

Dijital karne nedir?



Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, eğitim sisteminde de bazı değişikliklere neden oldu. 2019-2020 eğitim öğretim sonunda öğrenciler karnelerini dijital olarak aldı.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.