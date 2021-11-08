Dijital dünya çocuklar için ne kadar güvenli?

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Okul öncesi eğlenceli eğitimlerden kişisel gelişime kadar, her yaşa uygun eğitimler sunan Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com), Da Vinci Kids işbirliği ile çocuklarda “dijital farkındalık” yaratma konusunu gündeme taşıyor.

Pandemi sürecinde, dijital dünyaya yönelen bir eğitim anlayışının geliştiği gözlemlenirken, Da Vinci Kids ve Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) eğitim uzmanları, anne babaların dijital dünyayı çocuklarının eğitimi için kullanmak istediklerini ancak bunu en güvenilir şekilde nasıl yapacaklarını henüz bilmediklerini ortaya koyuyorlar. Kontrolsüz içeriklere ulaşılmasının önüne geçmek isteyen ebeveynler için, Da Vinci Kids tarafından hazırlanarak Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) platformunda sunulan dijital programlar ve oyunlar, çocukların bilişsel, sosyal ve psikolojik durumuna uygun olması için titizlikle seçiliyor. Böylelikle teknolojiyi çocukların eğitimine nasıl entegre edileceğini bilerek tüm çocuklara güvenilir, reklamsız ve kaliteli eğitim programları ve oyunlar sunuluyor.

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Da Vinci Kids ve Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com) eğitim uzmanları, dış dünya gibi, internette de her yerin güvenli ve doğru bir yer olmadığını belirtiyorlar. Bu amaçla Kolay Kampüs (www.kolaykampus.com), Da Vinci Kids “Dijital Farkındalık Programı”nı da takipçilerine sunuyor. “İnternet nedir, internette kaybolmak, kişisel bilgiler, dijital kalıcılık, paylaşımlar, siber zorbalık, saygı, bilgi, güvenli paylaşım, sahte haberler, dolandırıcılık, güvenli alışveriş, uygunsuz videolar ve şifre belirleme” başta olmak üzere sunulan tüm bölümler özellikle ebeveynler için en önemli ve dikkatli olunması gereken alan olan “güvenli internet” ortamına çocukları hazırlıyor. Da Vinci Kids’in dijital farkındalığı artıran Dijital Farkındalık programı, bilişim teknolojilerinin günlük hayattaki yerine ve önemine odaklanarak çocukların okuldaki “bilişim teknolojileri ve yazılım” dersine de katkı sağlıyor. Çocukların dijital yetkinliklerini artırmasını, sahip oldukları bilgiler ile gelişen teknolojiyi anlamalarını ve teknolojiyi etkin şekilde kullanmalarını sağlayan birçok ana başlık, karakterler üzerinden çocuklara ulaştırılıyor.

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