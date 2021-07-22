Dijital bayramlaşmada gündem salgın

Cumhur İttifakı’ndaki AK Parti ve MHP, geçen bayram olduğu gibi HDP, DEVA ve Gelecek Partisi ile bayramlaşmadı. CHP’liler, 16 partiyle en fazla bayramlaşan parti olurken, İYİ Parti yetkilileri de 14 partiyle bayramlaştı. HDP’li yöneticiler de kendilerini programa alan CHP, Saadet Partisi, Gelecek ve DEVA partileriyle bayramlaştı. Tüm siyasiler gelecek bayram “yüz yüze kutlama” temennisinde bulundu.

LİDERLER ADINA SELAM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki CHP heyetiyle görüşmede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm CHP’lilere selamlarını ve bayram tebriklerini ilettiğini açıkladı. CHP’li Öztunç da, “Ben de Genel Başkanımızla dün akşam görüştüm. Sayın Genel Başkanımızın hem Sayın Genel Başkanınıza, değerli AK Partililere selamları var, hayırlı bayramlar diliyor” dedi.

HERKES ÇOK SIKILDI

Bayramda koronavirüs önlemlerinin elden bırakılmamasını isteyen Özlem Zengin, “Biliyorum herkes çok sıkıldı ama dünyanın içinde bulunduğu şartlar böyle” dedi. Zengin, aşı konusundaki yaklaşımından dolayı Öztunç’a teşekkür etti.

BAYRAMDA BİLE CİNAYET

AK Parti ile İYİ Parti görüşmesinde kadın hakları da ele alındı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler, bayramın ilk günü bir kadının yine cinayete kurban gittiğini anımsattı. Ünler, “Maalesef kadınlar yönünden çok değer arz eden bazı uluslararası sözleşmelerden çıkmak zorunda kaldık” diye konuştu.

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