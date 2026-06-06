DifÃ¼zyon mesajÄ±' ile uluslararasÄ± seviyede aranan uyuÅŸturucu baronu Ä°stanbul'da yakalandÄ±

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Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda; Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) ekipleri ortak Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi. YapÄ±lan teknik ve fiziki takibin ardÄ±ndan, 'uluslararasÄ± uyuÅŸturucu ticareti yapma', 'uyuÅŸturucu madde bulundurma, nakletme' ve bu suÃ§tan elde edilen gelirleri gizleyerek 'kara para aklama' suÃ§larÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi belirlenen Fransa uyruklu S.K.'nÄ±n KaÄŸÄ±thane'de gizlendiÄŸi adres tespit edildi.

MÄ°T VE EMNÄ°YETTEN ORTAK OPERASYON

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Fransa adli makamlarÄ±nca Ã§Ä±karÄ±lan 'DifÃ¼zyon MesajÄ±' ile aranan S.K., bugÃ¼n dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemlerinin ve hakkÄ±ndaki tahkikatÄ±n Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ olarak devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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