Didim’deki sokak köpekleri İngiliz çifte emanet: 200 köpeğe yurtdışında yeni hayat

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İngiliz eğitmen asistanı Lynn Dulladge (66) ile sistem ve network mühendisi eşi Roy Allan Dulladge (72), 2007’de emekli oldu. İngiliz çift, emekli olduktan sonra 1999’dan beri tatil için geldikleri ve hayran kaldıkları Türkiye’ye yerleşme kararı aldı. İki çocuk ve 3 torun sahibi olan çift, yola düşmeden önce çocuklarının onayını alırken “Bütün mirasımızı orada harcayacağımızı biliyorsunuz değil mi?” diye sordu. Dulladge çifti, çocuklarının, “Bunca yıl çok çalıştınız. Paranızı rahatlıkla harcayabilirsiniz” demesi üzerine, gönül rahatlığıyla yeni yaşamlarına yelken açtı. Londra’daki evlerini satan çift, 2 valiz ve 4 yaşındaki Rolly ismindeki köpeklerini yanlarına alıp 2007’de Aydın’da Didim’e bağlı Akbük Mahallesi’ne taşındı.

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AVRUPA’YA YOLLADILAR

Türkiye’ye birlikte geldikleri ‘Rolly’yi birkaç yıl önce böbrek yetmezliği nedeniyle kaybeden Dulladge çifti, yıllardır kurdukları rahat bir emeklilik hayatını yaşamak için satın aldıkları evde, şimdi 7 köpek, çok sayıda kedi ve bir de tavşan ile yaşıyor. “Didim Hayvanları Arkadaşları” olarak, çoğunluğu İngilizlerden oluşan hayvanları yürütme grubunu oluşturdular. İki blok ve padok adı verilen birkaç kabinden oluşan barınağın kapasitesini artırıp, kendi imkanlarıyla 200’ün üzerinde hasta köpeği tedavi ettirip, başta İngiltere olmak üzere, Avrupa’da yeni yuvalarına kavuşturdular.

DERNEK KURDULAR

Dulladge çifti, kurdukları resmi dernek ve gönüllülerin katkısıyla, barınakta yeterli personel olmadığı için tekli padoklarda yaşayan köpekleri gezdiriyor, barınağa ilaç, tıbbı ve tüketim malzemesi tedarik ediyor.

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BİR HAYALİMİZ DAHA VAR

Hayatlarında hep bir evcil hayvan olduğunu söyleyen Lynn Dulladge, yola çıktıklarındaki amaçlarıyla, şu an ki durumu, espriyle şekilde şöyle anlattı: “Hayatımızda hep bir evcil hayvan olmuştu. İngiltere’de hep çalıştığımız için onlara zaman ayıramadık. Ama şimdi sokak köpeklerinin yaşaması, korunması ve bakımı için çalışıyoruz. Biz rahat bir emeklilik için gelmiştik. Şimdi full-time çalışıyoruz ama maaş yok. Bütün maaşımızı hayvanlara harcıyoruz. Planımız bir ev alıp, Türkiye’yi gezmekti. Ama köpekler yüzünden uzağa gidemedik. Burada çok mutluyuz ve geri dönmeyi hiç düşünmüyoruz. Ama bir hayalimiz daha var. Belediye, devlet ya da bir hayırsever yer gösterirse, barınakta yaşamaları mümkün olmayan yaşlı ve sakat hayvanların, ömürlerinin son günlerini geçireceği bir yaşam alanı oluşturmak.”

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