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Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Didim'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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Didim'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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AYDIN'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hisar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi.

10 Kasım günü eve operasyon düzenleyen polis, Ü.Ç. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan  

aramada uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan tutanak tutulan Ü.Ç., serbest bırakıldı.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, aynı gün 2 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda, 7.45 gram metamfetamin, uyuşturucu madde satışından elde edilen 250 lira ve 1 hassas terazi ele geçirdi. E.G., B.U., E.G. ve A.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. ve A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, E.G. ve B.U. tutuklandı.

Didimde uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

 

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