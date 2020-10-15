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Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 12:17 | Son Güncelleme:

Didim’de tapu dolandırıcılığı şebekesine 5 tutuklama

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Didim’de tapu dolandırıcılığı şebekesine 5 tutuklama
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AYDIN’ın Didim ilçesinde, sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yaptığı ileri sürülenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5’i, mahkemece tutuklandı.

Didim’de tapu dolandırıcılığı şebekesine 5 tutuklama
Didim’de polis ekipleri, sahte belgelerle tapu dolandırıcılığı yapan şebeke üyelerinin, Avusturya’da yaşayan A.M.’nin Akbük Mahallesi’ndeki tripleks villasını almaya çalıştığını belirledi. Geçen 12 Ekim’de harekete geçen polis, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından ertesi gün harekete geçen ekipler, Didim İlçe Tapu Müdürlüğü’nde sahte belgelerle alım- satım yapan çete üyeleri A.T., V.Y., R.O., Y.K., S.Ç. ve S.D.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda yurt dışında yaşayan A.T. ve G.Y. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, 1 adet taklit imza atmak için deneme yapılmış not defteri, yurt dışında yaşayan ve villasının tapusu alınmak istenen A.M.’ye ait 6 adet renkli vesikalık fotoğraf, çok sayıda vekaletname, senet ve başka kişilere ait kimlik fotokopileri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2’si kadın 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T., V.Y., R.O., S.Ç. ve S.D. tutuklandı. Diğer şüpheli Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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