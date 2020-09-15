Didim’de soruşturma tamam

Sosyal medyada, Didim Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Deniz Atabay’a ait olduğu iddia edilen uygunsuz görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. İlçeye gönderilen müfettişler görüntüleri incelerken, videodaki S.T. isimli kadınla da konuşuldu. Müfettişlerin raporu tamamlayıp savcılığa teslim ettiği öğrenildi. S.T., şu iddialarda bulundu:

‘TELEFONUMU İSTEDİ’

“2006-2007 yıllarında İzmir’de eşimden ayrılarak Aydın’a taşındım. Maddi sıkıntım vardı, çocuğum babasının yanına gitti. Annemle aynı apartmanda yaşamam sıkıntı olduğu için Kuşadası ve Didim gibi sahil ilçelerinde iş aramaya gittim. Sosyal demokrat olduğum için bana uygun düşüncede bir belediyede iş aramaya başladım. 2016 kışında Didim Belediyesi’ne geldim. Sekretere iş aradığımı söyledim. Bir süre sonra başkan beni içeriye aldı. Temizlik işi yapabileceğimi söyledim. Daha sonra arayacağını söyleyerek telefonumu istedi.

‘ÇİFTLİĞE GÖTÜRDÜ’

Bir süre sonra A.Ç. diye birisi aradı. Başkanın mesai saati sonrası görüşebileceğimi söyledi. 15 dakika sonra geldi. Ben bir restorana gideceğimi düşünürken, beni çiftliğine götürdü. Deniz Atabay ile birlikte bir bayan ve bir de erkek vardı. 2 kadın, 3 erkek olduk. Sıkılınca ayrılmak istedim. Ancak Ö.G. adındaki kadın alkol almamı teklif etti. Bir bira içmeyi kabul ettim. Bira beni etkiledi. İkinci birayı içtikten sonra tamamen ağırlaştım. Sonra ceplerinden küçük kutu çıkardılar. Kutuda toza benzer bir şey vardı. Tozu burunlarına çektiler. Ö.G. tozu bana doğru uzatınca nefes aldığım sırada bir miktar ben de çektim. Bir süre sonra acı içinde kendimi yerde buldum. Hava iyice kararmıştı. Acıyla kendime geldim. Her yerimde ısırık ve morluklar vardı. O sırada A.Ç.’nin elinde telefonla bizi görüntülediğini gördüm. Belediye başkanı ve Ö.Ç., Ö.G. isimli kadınla grup ilişkide bulunuyordu. Bir süre sonra başkan ve Ö.Ç.’nin, A.Ç. ile birlikte olduğuna şahit oldum. Belediye başkanı ve Ö.Ç. bana da o sırada tecavüz ettiler. Daha sonra A.Ç.’nin arabasıyla Didim’e döndük. Dönüşte A.Ç., ‘Görüntülerini aldık. Oğlun ve eğitimli bir ailen varmış. Başkan seni beğendi. Çağırdığımızda gelmezsen oğluna görüntüleri gösteririz’ dedi.”

‘KORKTUĞUM İÇİN İKİ AY BOYUNCA KATLANDIM’

Görüntülerin ailesine izletilmesi korkusuyla ses çıkaramadığını söyleyen S.T., ifadesine şöyle devam etti: “Bundan sonra yaklaşık iki ay boyunca A.Ç. beni aradı ve aynı çiftlik evine götürdü. Bu kişiler birbirlerine kadın giysileri giydirip, alkol ve kokain alıp, sapıkça fanteziler yapıyorlardı. A.Ç.’nin işi görüntü çekmekti. Bu yüzden ona ‘Kadraj A.’ diyorlardı. İki ay boyunca annemin ve oğlumun duymasından korktuğum için katlandım. Konuşmalarında başka kadınlara da benzer şeyler yaptıklarını söylüyorlardı. Bir süre sonra aramaları seyrekleşti. Ben de bunu fırsat bilip numaramı değiştirdim ardından da İzmir’e arkadaşımın yanına geldim. Vücudumdaki morluklar görünmesin diye hep uzun kollu giysiler giyiyordum.”

EK İFADE VERDİ

S.T., savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra ek ifadeye çağrıldı. Adliyeye geri gelen S.T.'ye savcı, sosyal medyadaki görüntüler ve daha önceki ifadesinde gittiğini anlattığı çiftlikle ilgili sorular yöneltti. Ek ifade işleminin ardından adliyeden ayrılan S.T. açıklama yapmazken, avukatı Murat Sultansu, “Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, ek ifade verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine biz de ifademizi verdik. Videodaki görüntülerin dışında çok fazla ayrıntı var. Biz de ifademizi vererek savcıya yardımcı olduk” dedi.

BAŞKANA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Avukatı Murat Sultansu ile birlikte dün Didim Adliye Sarayı’na giden S.T., Başkan Atabay (üstte) ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan avukat Sultansu, “İddialar çok vahim. Biraz da sıkıntılı bir durum var. Müvekkilin kimliğinin açığa çıkmaması için gizlilik kararı aldırdık. İfademizi ayrıntılı bir şekilde verdik. Birkaç kez tekrarlanan bir olay söz konusu. Bunun yanı sıra şantaj ve tehdit de var. Müvekkilimin bu kadar beklemesinin sebebi suçun çok ağır iddialar içeriyor olması” dedi.