MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDidim’de sahte içki operasyonu
GeriGündem Didim’de sahte içki operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 17:17 | Son Güncelleme:

Didim’de sahte içki operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Didim’de sahte içki operasyonu
Abone Olgoogle-news

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekiplerinin bir ikamette yaptığı aramada 55 litre etil alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince sahte alkol ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalara istinaden bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 55 litre etil alkol, 13 litre değişik ebatlarda şişelere doldurulmuş el yapımı rakı, 6 adet küçük şişelerde gliserin maddesi, 1 adet küçük şişede üzüm esansı, 35 adet değişik ebatlarda boş alkollü cam şişeler ele geçirildi. S.N. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle