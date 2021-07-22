MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDidim'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
GeriGündem Didim'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.07.2021 - 02:53 | Son Güncelleme:

Didim'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Didim'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Didim-Söke Karayolu Konya Kültür Sitesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Didim-Söke yolu üzerinde seyir halindeki Emre Karşıgil yönetimindeki 34 DPR 308 plakalı otomobil, ara yoldan kavşağa girmeye çalışan Mehmet Günay idaresindeki 61 ACV 950 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile İnci Günay, Yasemin Günay, Raşit Turan Taşdemir ve Furkan Efe Çil yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada, tedaviye altına ağır yaralı Mehmet Günay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren 5 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Günay’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi