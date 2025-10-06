×
Didim’de güzel şeyler oluyor... Terk edilen canlara umut oldular

Güncelleme Tarihi:

#Didim#Sokak Hayvanları#Hayvanseverler
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 07:00

Didim’de bir grup İngiliz, tatile gelenlerin dönüşte sokağa terk ettikleri hayvanlara sahip çıkmak amacıyla bir dernek kurdu. Dernek üyeleri, vatandaşların bağışladıkları kıyafet ve eşyaları satarak gelirini sokak hayvanlarına harcıyor.

AYDIN Didim’de yaşayan ve bazıları tatil amacıyla gelip yerleşen bir grup İngiliz, tatilcilerin beraberinde getirdikleri ve dönüşte sokağa terk ettikleri hayvanlara sahip çıkmak amacıyla CODA Didim Sokak Hayvanları Derneği kurdu. Dernek üyesi Linda Diana Gültekin, Maggie Dulledge, Heidther Frost, ve Shoron Hattow, Didim’in Akbük Mahallesi’nde, yaz – kış demeden, haftada bir kurulan “İngiliz Pazarı” adını verdikleri kermeste, kendilerinin ve vatandaşların bağışladıkları kıyafet ve eşyaları cüzi fiyatta satıp, gelirini sokak hayvanlarına harcıyor.

Sabahın erken saatlerinde alışveriş için sıraya girenler, fiyatları 20 lira ile 200 lira arasında değişen giysi, ayakkabı, terlik, çanta, yatak örtüsü, perde, yorgan, çorap, atkı, bere, mont, mayo ve iç çamaşırı gibi ürünlerden oluşan pazara adeta hücum ediyor. İngiliz hayvanseverin değerlendirdiği bu ucuzluk pazarı sokak hayvanlarına mama ve tıbbı malzeme olarak geri dönüyor. 

‘İngiliz Pazarı’ adlı kermeste satış yapan CODA adlı derneğin üyeleri, barınaklarda da kendileri çalışıyor.

 

BAKMADAN GEÇME!