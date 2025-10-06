Didim’de güzel şeyler oluyor... Terk edilen canlara umut oldular

Haberin Devamı

AYDIN Didim’de yaşayan ve bazıları tatil amacıyla gelip yerleşen bir grup İngiliz, tatilcilerin beraberinde getirdikleri ve dönüşte sokağa terk ettikleri hayvanlara sahip çıkmak amacıyla CODA Didim Sokak Hayvanları Derneği kurdu. Dernek üyesi Linda Diana Gültekin, Maggie Dulledge, Heidther Frost, ve Shoron Hattow, Didim’in Akbük Mahallesi’nde, yaz – kış demeden, haftada bir kurulan “İngiliz Pazarı” adını verdikleri kermeste, kendilerinin ve vatandaşların bağışladıkları kıyafet ve eşyaları cüzi fiyatta satıp, gelirini sokak hayvanlarına harcıyor.

Sabahın erken saatlerinde alışveriş için sıraya girenler, fiyatları 20 lira ile 200 lira arasında değişen giysi, ayakkabı, terlik, çanta, yatak örtüsü, perde, yorgan, çorap, atkı, bere, mont, mayo ve iç çamaşırı gibi ürünlerden oluşan pazara adeta hücum ediyor. İngiliz hayvanseverin değerlendirdiği bu ucuzluk pazarı sokak hayvanlarına mama ve tıbbı malzeme olarak geri dönüyor.

Haberin Devamı

‘İngiliz Pazarı’ adlı kermeste satış yapan CODA adlı derneğin üyeleri, barınaklarda da kendileri çalışıyor.