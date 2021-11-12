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Didim'de fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

#Aydın#Didim#Fuhuş Operasyonu
Didimde fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce gerçekleştirilen operasyonda yurt dışından iş bulma vaadiyle getirilerek fuhuşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Didim ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 3 kişi, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Dün sabah polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yurt dışından iş bulma vaadiyle getirilerek fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

3 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Yurt dışından iş vaadiyle kandırılarak getirilen kadınların çete tarafından kimlik ve pasaportlarına el konduktan sonra borçlandırıldıkları, ödemesi için tehdit edilerek fuhşa zorlandıkları belirtildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak yaklaşık 3 aydır sürdürdükleri teknik ve fiziki takibinin ardından harekete geçti.

Zorla fuhuş yaptırılan ve yaşları 21 ile 35 arasında değişen Özbekistan, Gürcistan ve Kırgızistan uyruklu 11 kadın kurtarılırken, olayla ilgili olarak D.B., H.T. ve S.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Fuhuşta kullanılan otelin yetkilileri K.L., R.Y., A.O.U., O.K. ve E.K. adli ve idari işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 11 kadın ülkelerine gönderilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Aydın#Didim#Fuhuş Operasyonu

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