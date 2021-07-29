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Gündem
Burhan CEYHAN/DHA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

Didim'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Didim'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Didim ilçesindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı.

Yeni Mahalle İmbat Koyu yakınlarındaki makilik alanda, saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri; 2 arazöz, 3 itfaiye ve 3 iş makinesi ile müdahale edildi.

Didimde çıkan yangın kontrol altına alındı

2 SAATTE KONTROL ALTINDA

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden TOMA ile de söndürme çalışmasına destek verildi. Kaymakamı Halil Avşar, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Ekiplerin 2 saatlik mücadelesi sonucu yangın, kontrol altına alınırken, 15 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Didimde çıkan yangın kontrol altına alındı


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