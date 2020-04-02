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AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 20:16,Son Güncelleme:/

Didim’de bir kadın evinde ölü bulundu

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Didim’de bir kadın evinde ölü bulundu
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Aydın'ın Didim ilçesinde 45 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Funda Yıldız'ın yaşadığı daireden kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği dairede yerde hareketsiz yatan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Didim’de bir kadın evinde ölü bulundu

Didim’de bir kadın evinde ölü bulundu

İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir darp izi tespit edilemeyen Yıldız'ın cenazesi, özel kıyafet giyen görevlilerce hastane morguna kaldırıldı.

Savcılık ölüme ilişkin soruşturma başlattı.

Didim’de bir kadın evinde ölü bulundu

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