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Gündem
Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Didim'de 5 dönüm makilik alan yandı

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Didim'de 5 dönüm makilik alan yandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, gece çıkan yangında, 5 dönüm makilik alan yandı. Alevler itfaiye, orman ekipleri, polis TOMA'sı ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Akbük Mahallesi yakınlarında makilik alanda, bilinmeyen bir nedenle saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Tutuşan kuru otlar, rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede yayılmasına neden oldu. Çevredekiler alevlere ilk müdahaleyi yaparken, bir yandan da ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile Didim Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Alevler, 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürülürken, 5 dönüm makilik alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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