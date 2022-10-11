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Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı

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#Düzensiz Göçmen#Didim#Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 13:52

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 149 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili olarak 4 organizatör de gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre; Didim’de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan 149 düzensiz göçmenin yer aldığı tekne Didim Altınkum açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenlerin içerisinde bebeklerin, çocukların ve kadınların da olduğu görülürken, göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözetim altına alınan göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Didimde 149 düzensiz göçmen yakalandı

Olayla ilgili olarak emniyet güçlerince 4 organizatörün de gözaltına alındığı ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Düzensiz Göçmen#Didim#Göçmen

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