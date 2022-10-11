Didim'de 149 düzensiz göçmen yakalandı

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Edinilen bilgiye göre; Didim’de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan 149 düzensiz göçmenin yer aldığı tekne Didim Altınkum açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Göçmenlerin içerisinde bebeklerin, çocukların ve kadınların da olduğu görülürken, göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözetim altına alınan göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak emniyet güçlerince 4 organizatörün de gözaltına alındığı ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.