Didim ve Alanya'da hayalet ağ, iki deniz kaplumbağasının yüzgecini kopardı

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi'nde 'Tehlikede (EN)' statüsünde yer alan caretta caretta ve Chelonia mydas türü iki deniz kaplumbağası, denizlerdeki hayalet ağlar ve misinalar nedeniyle birer yüzgeçlerini kaybetti. Didim ve Alanya'da bulunan ve sağ ön yüzgeçlerinden biri misina nedeniyle kopan kaplumbağalar, Muğla İztuzu'ndaki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) getirilerek, tedavi edildi.



MİSİNA KOLUNU KOPARDI



DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, Aydın'ın Didim ilçesinde, misina dolanması nedeniyle sağ yüzgecini kaybeden ve ciddi yaralanma kaydıyla merkeze getirilen caretta carettanın 2 aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi. Prof. Dr. Kaska, 'Corona Yeter' adı verilen, 40-45 yaşlarındaki erkek caretta carettanın, yarın Didim-Altınkum Plajı'ndan denize bırakılacağını kaydetti.



ALANYA'DA YÜZGECİ KOPMUŞ BULUNDU



Prof. Dr. Kaska, 25 Temmuz'da Alanya'dan yaralı olarak gelen 8-10 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağasının da misina nedeniyle sağ ön yüzgecinin koptuğunu söyledi. 'Alanyam' adı verilen kaplumbağanın tedavisinin yaklaşık üç ay sürdüğünü anlatan Prof. Dr. Kaska, "Alanyam isimli kaplumbağa da iyileşti ve bulunduğu yer olan Alanya'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü doğal ortamına bırakacağız" dedi.



DIŞKISINDA PLASTİK FELAKETİ



Alanyam'ın tedavi sürecinde bağırsağından bir sürü plastik materyal çıktığına işaret eden Prof. Dr. Kaska, “Dışkısından 7 adet şeffaf naylon, 3 adet siyah naylon, 33 adet beyaz naylon ip, 4 adet mavi naylon ip, 2 adet yeşil naylon ip, 1 adet yeşil naylon şerit, 2 adet beyaz naylon şerit, 6 adet siyah naylon şerit, 3 adet şeffaf naylon şerit, 2 adet siyah misina parçası, 3 adet mavi misina parçası, 1 adet kahverengi misina parçası, 1 adet turuncu misina parçası, 4 adet diğer plastik parçalar çıktı" dedi.



MİSİNALAR ÖLDÜRÜYOR



Hayalet ağlar ve denizde bırakılan misinaların deniz canlıları için büyük tehlike olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kaska, “Denizde bırakılmış paragat takımları ve rekreasyonel balıkçılık yapan vatandaşların bıraktığı misinalar, her yıl çok sayıda deniz kaplumbağasının ölümüne ya da yaralanmasına yol açıyor" diye konuştu.



HAYALET AĞLAR DAHA BÜYÜK TEHLİKE



Hayalet ağların etkisinin ise çok daha büyük olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kaska, “Hayalet ağlar, denizde terk edilmiş, kontrol edilmeyen ve artık ekonomik balıkçılığa katkısı olmayan, bununla birlikte halen daha bulunduğu yerde çok sayıda deniz canlısının takılarak ölmesine neden olan av araçlarıdır. Uzun yıllar bulundukları noktada çok sayıda canlının ölümüne neden olurlar. Bu nedenle denizden uzaklaştırılmaları gerekir" dedi.



HAYALET AĞLARI TEMİZLEME PROJESİ



Prof. Dr. Yakup Kaska, LIFE Programı tarafından desteklenen çok uluslu LIFE Medturtles projesi kapsamında hayalet ağlar konusunda farkındalık yaratıp, denizlerin temizlenmesi için çalışmalar yürüteceklerini de açıkladı. Prof. Dr. Kaska, denizde hayalet ağ tespit edenlerin de DEKAMER ile iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.