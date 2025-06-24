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Didim Belediyesinde zimmet operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

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#Aydın#Didim#Gözaltı
Didim Belediyesinde zimmet operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 17:02

Aydın'da Didim Belediyesinde cenaze hizmetlerindeki malzeme alımlarında usulsüz işlem yapılmasına yönelik 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Belediyenin cenaze hizmetleri biriminde ihaleyle alınan bazı malzemelerin gerçek fiyatlarından çok daha yüksek bedellerle fatura edildiği, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı, alınan bazı malzemelerin ise H.H'nin ev ve iş yerlerine götürülerek şahsi olarak kullanıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zimmet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Didim Belediyesi çalışanı A.O.K ve eşi Ö.K, eski çalışan H.H ile E.E gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada el yapımı 15 litre rakı, 101 tabanca mermisi ve farklı firmalara ait kaşeler ile ihale teklif mektupları ele geçirildi.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

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#Aydın#Didim#Gözaltı

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