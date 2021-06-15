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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2021 - 08:08 | Son Güncelleme:

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı

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Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a beyzbol sopalı saldırı

Aydın'ın Didim İlçe Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir restoranda avukatı ile birlikte kimliği belirsiz 4 işinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan Atabay ve avukatı hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelilerden birini yakaladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında bir restoranda meydana geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile akşam yemeği sonrası kahve içtiği sırada ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabaya beyzbol sopalı saldırı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Atabay ve avukatı ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü ardından da kendileri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabaya beyzbol sopalı saldırı

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganlardan birini yakaladı, diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

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