Didim açıklarında tekne yangını: 2 kişi denizden kurtarıldı

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Yangın saat 14.50 sıralarında Didim D-Marin açıklarındaki özel bir teknenin makine dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Yangının büyümesi üzerine teknede bulunan Erhan Ergül (40) ile Ali Çabuk (26) denize atladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde can yelekleriyle yüzen halde bulunan Ergül ve Çabuk’u kurtardı. Ergül ve Çabuk’a gümrük iskelesinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Teknedeki yangın ise kontrol altına alınamadı ve tekne saat 16.00 sıralarında battı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.