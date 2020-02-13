Didem'den 3 gündür haber yok! Gözü yaşlı annesi: 'Ne olur gel, ben dayanamıyorum'

Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan Nermin ve Yüksel çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Didem, annesiyle tartışması üzerine evi terk etti. Didem'in eve dönmesini bekleyen ailesi kızlarının eve gelmemesi üzerine Aşkale İlçe Polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kayıp kızı bulmak için seferber oldu. Akşam saatleri itibariyle ekipler İlçe merkezindeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Didem'in en son Aşkale-Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkine doğru gittiği tespit edildi.

Bir taraftan ilçe merkezinde gidebileceği adresler ekipler tarafından tek tek kontrol edilirken diğer yandan Karasu Nehri başta olmak üzere Erzincan istikameti sabah gün ışıyana kadar didik didik arandı.

“Didem ne olur geri dön, bir daha kızmayacağım”

Gözü yaşlı anne Nermin D. kızlarından 3 gündür haber alamadıklarını belirterek, “Sinirlendim, annesiyim kızdım oda bana sinirlendi. Babası annene niye öyle diyorsun dedi. Didem de sinirlendi kapıyı çekti çıktı. Saat 13.00 gibi çıktı evden. En son olarak güvenlik kamerasından Bölge trafiğin orada görülmüş. Didem ne olur gel, ben dayanamıyorum. Ben sana daha bir şey demeyeceğim. İrem de seni arıyor, kardeşlerinde seni özledi. Neredeysen çık gel. Beni biraz seviyorsan çık gel” diye konuştu.

“100 kişilik ekip Didem’i arıyor”

Olumsuz hava şartlarına rağmen Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Alay Komutanlığı ile Aşkale Emniyeti ve Jandarması, Erzurum AFAD ekipleri ile birlikte toplamda 100 kişiden oluşan ekip ile 2 adet eğitimli özel köpek ve dronela arama çalışmaları devam ediyor.