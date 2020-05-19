Didar Ne Demek? Didar Nedir? Didar Tdk Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu didar kelimesi için karşılık olarak, ‘Yüz, çehre’ anlamları ile karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında farklı anlamları da bulunsa bile genel olarak çehre ve yüz şeklinde ifade edildiğini dile getirmek mümkün.

Didar Ne Demek?

Didar Farsça bir sözcük olarak Türkçeye yerleşmiş köklü kelimeler arasında yer almaktadır. Osmanlıca olarak da bilinen bu sözcük, değişik anlamları üzerinde ele alınabiliyor.

- Yüz ve çehre,

- Görünme,

- Görüş kuvveti, göz,

- Görüşme buluşma,

Bu şekilde eski zamanlarda cümleye bağlı olarak farklı anlamlar üzerinden ele alınabilmekteydi. Günümüzde ise sadece yüz ya da çehre şeklinde karşılık bulduğunu anlatmak mümkün.

Didar Nedir?

Didar genelde yüz ve çehre ile dile getirilen bir kelimedir. Bu kelime eski zamanlarda ayrıca yüz güzelliği ve yüzdeki nur olarak da anlatılabilmekteydi. Gündelik yaşamın bir parçası olmamasına rağmen, pek çok değişik eserde ve yazılı kaynaklarda sıkça karşılaşılmaktadır. Böyle durumlarda didar kelimesinin kullanıldığı cümleleri ile karşı karşıya kaldığınız zaman, daha iyi idrak ederek anlama şansını yakalayabilirsiniz. Özellikle divan edebiyatında, pek çok şiirde ve farklı söz sanatlarında da karşı karşıya kalınan bir kelime olarak öne çıkıyor.