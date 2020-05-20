Dicle'nin gerdanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santralı 1. Türbini Devreye Alma Töreni'ne videokonferansla katıldı. Erdoğan, eserin tüm safhalarında emeği geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na, yüklenici firmalara, mühendislere ve işçilere teşekkür etti. Erdoğan, yapımına başlandığı 2008'den bu yana kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaşılan barajın kararlılık sayesinde Türkiye'ye kazandırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

ASIRLARCA HUZUR RÜZGÂRI ESECEK

“Terör örgütlerinden yurtdışındaki finans kuruluşlarına kadar yıllarca bu barajın yapımına engel olmak isteyen herkesin, bugün karşımızdaki eserin ihtişamı karşısında ezildiğine inanıyorum. Özellikle başta ana muhalefet olmak üzere diğer muhalifler, hele hele aşırı uç muhalifler, özellikle buranın yapımı karşısında merak ediyorum acaba ne diyecekler. Zira şu anda bölgenin çiftçisi için, toprakları için en önemli sulama imkânlarından tutunuz içme suyuna varıncaya kadar her şey burada, enerji imkânlarına varıncaya kadar her şey burada. Kendi ülkesini yabancılara şikâyet edenlere, kendi halkına silah çekenlere, kendi insanının kanını dökenlere verdiğimiz en güzel cevap işte, bu muhteşem eserdir. Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgârı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir.

YILLIK KATKISI 2.8 MİLYAR LİRA

Yıllık kapasitesi 4.1 milyar kilovatsaat olan santralın maliyeti 18 milyar lirayı buldu. Barajın inşası konusunda en çok istismar edilen Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıklar özenle korunmuştur. Ekonomimize yıllık katkısının 2.8 milyar lira olmasını bekliyoruz. 1.200 megavatlık toplam kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük 4’üncü santralı. Sesleniyorum, işte bütün bu arazileri sulamak suretiyle o suya hasret topraklar çiftçinin gönlüne su serpmiştir. Anladın mı Bay Kemal?"

MARDİNLİLERDEN ERDOĞAN’A PROF. DR. DİLMENER TEŞEKKÜRÜ

İstanbul Yeşilköy’de inşa edilen hastaneye, koronavirüsten hayatını kaybeden bilim insanı Prof. Dr. Murat Dilmener’in adının verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Mardin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’ndan (MAREV) teşekkür mektubu geldi. MAREV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ve Genel Başkan Av. Haluk Eldem imzalı mektupta “MAREV camiası ve Mardin halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz” denildi. (Fatma AKSU/ İSTANBUL)