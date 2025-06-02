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Dicleli çekirge: ‘Troglophilus diclensis’

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#Diyarbakır#Çekirge#Troglophilus Diclensis
Dicleli çekirge: ‘Troglophilus diclensis’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 07:00

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bir doğasever tarafından bulunan çekirgenin olduğu mağarada yapılan incelemede türün kayıtlarda olmadığı tespit edildi.

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Almanya’da bilimsel bir dergide de yayınlanan türe ‘Troglophilus diclensis’ ismi verildi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha önce böyle bir çekirge cinsine rastlanmamıştı. İlginç bir tür oldu” dedi. Ali Satar, beraberinde Doç. Dr. Sadreddin Tusun, Hakkâri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Şirin ile bir doğasever tarafından Dicle ilçesinde bulunan çekirgenin bulunduğu mağarada inceleme yaptı. Yakalanan çekirgenin fotoğrafları ve görüntüleri çekildi. Yapılan incelemede, bulunan çekirge türünün daha önce kayıtlarda olmadığı belirlendi.

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#Diyarbakır#Çekirge#Troglophilus Diclensis

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