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DİYARBAKIR (İHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Dicle’de trafik kazası: 1 yaralı

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Dicle’de trafik kazası: 1 yaralı
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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Dicle’den Kurtuluş mezrası istikametine doğru giden araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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