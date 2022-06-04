Dicle Nehri'ne giren iki çocuktan kahreden haber

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Nur Mahallesi Kurtuluş köyü kum ocakları mevkisinde dün akşam saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri’ne giren İdris Pütrü ve Zekeriya Negiz, akıntıya kapıldı, bir süre sonra da gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, AFAD, jandarma, Bitlis ve Tatvan emniyetinden ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmayla sabah saatlerinde İdris Pütre’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Zekeriya Negiz'in (13) / İdris Pütrü (17)

İDRİS GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak’ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğulan İdris Pütrü'nün otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Pürtü'nün cenazesi, Nuh Nebi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından İdris Pütrü, Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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ZEKERİYA'NIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp kaybolan Zekeriya Negiz'in (13) de cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar, Negiz'in cenazesini sudan çıkartırken nehir kıyısında bekleyen yakınları ağıtlar yaktı.

Zekeriya Negiz'in cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.