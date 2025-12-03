×
Dicle Nehri’ne düşüp kaybolan 12 yaşındaki Ahmet'ten acı haber

#Şırnak#Cizre#Dicle Nehri
Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri’ne düşen terliğini almak isterken suya kapılan 12 yaşındaki Ahmet Erçil’in cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Cizre ilçesi Konak Mahallesi’nde Cizre Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri’nin kıyısına giden Ahmet Erçil’in terliği suya düştü. Terliğini almak için eğilen Erçil, dengesini kaybederek nehre düştü. Akıntıya kapılan Ahmet Erçil’i kurtarmak için suya giren bir vatandaşın çabası sonuçsuz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Cizre Belediyesi’ne bağlı dalgıç ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler hem su altında balık adamlarla hem de botlarla su yüzeyinde arama yaptı.

Ekiplerin çalışmasıyla, sabah saatlerinde Ahmet Erçil’in cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Erçil’in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

