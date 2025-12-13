Dicle Nehri’nden ‘köpük’ akıyor! Analizler yapıldı

Haberin Devamı

Bismil ilçe girişindeki köprü çevresinde nehir yüzeyinde son günlerde oluşan köpüklenmeyle ilgili şikayetler arttı. Nehirdeki köpük görüntülerini inceleyen Biyoçeşitlilik ve Çevre Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, nehrin biyoçeşitllik açısından ciddi öneme sahip olduğunu ve korunması gerektiğini ifade ederek, “Dicle Nehri, ülkemiz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için büyük bir öneme sahiptir. Dicle’nin suyu içme ve kullanma suyu olarak da kullanılır. Maalesef son dönemlerde artan kirlilik Dicle Nehri’nde de kendini gösteriyor. Bismil ilçesinde bağlanan köprü civarlarında çekilen görüntülerden bol köpüklü olduğunu görüyoruz. Maalesef bu, kirliliğin göstergesidir. Diyarbakır’ın kirliliği maalesef Dicle aracılığıyla Bismil’e kadar uzanmaktadır. Bizim bu görüntüleri mutlaka değiştirmemiz, düzeltmemiz lazım. O yüzden Diyarbakır’da bulunan atık su arıtma tesisinin aktif olarak daha fazla kullanma mecburiyetimiz var. Aksi takdirde Dicle Nehri’ndeki kirlilik, bu suyun içme ve kullanma suyu olarak kullanılmasını engeller” dedi.

‘KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİYLE KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇME ŞANSI VAR’

Nehrin korunması gerektiğini ifade eden Kılıç, “Dicle Nehri bölge için çok büyük bir öneme sahiptir. Biyoçeşitlilik açısından da ayrıca çok değerlidir. Burada kirlilik olduğu zaman hem insanlarımız olumsuz etkilenecek hem de burada yaşayan pek çok tür, su kuşları gibi canlılar bu bölgeyi terk edecek. O yüzden Diyarbakır’ın sularının mutlaka arıtma tesisine yollanması lazım. Kirlilik olduğu gibi Dicle Nehri'ne akıyor. Bunun önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde ileri dönemlerde kuraklıkla birlikte susuzluğu yaşayacağız. Dicle Nehri’nden faydalanma şansımız kalmayacak. Bu yüzden ilgililerimizin belediyemizin, vilayetimizin bu konuda hassas olması lazım. Kurumlar arası işbirliğiyle bu kirliliğin önüne geçme şansı var. Ve buna mecburiyetimiz de var. Bu yüzden ilgililerden bu konuya acilen çözüm bulmalarını önermekteyiz” diye konuştu.

‘ANALİZLER YAPILDI’

Bismil Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise incelemelerin ardından oluşturulan raporların ilgili kurumlarla paylaşıldığı belirtilerek, “Bismil ilçe girişindeki köprü çevresinde nehir yüzeyinde oluşan köpüklenme ile ilgili şikayetler neticesinde 19 Kasım 2025 tarihinde DİSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı Endüstriyel Atıksu Kontrol ve Ruhsat Birimi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Bismil Belediye Eş Başkanlığı koordinasyonundaki personellerce yerinde incelemeler yapılmış, gerekli saha çalışması ve ilgili noktalarda su numunesi alınarak analizler yapılmıştır. Analizler neticesinde köpüklenmeye neden olan sorunlar tespit edilmiş olup teknik rapor, durum tespit tutanakları, fotoğraflar ve analiz sonuçları Diyarbakır Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ 10’uncu Bölge Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli incelemeler ve değerlendirme için üst yazı ile bildirilmiştir. Konunun ana muhatabı olan kurumların inceleme ve değerlendirme sonuçlarını Bismil Belediye Eş Başkanlığı olarak yakından takip ediyor, gelişmeleri halkımızla paylaşacağımızı belirtiyoruz” denildi.