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Dicle Nehri'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

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#Diyarbakır#Dicle Nehri#Ceset
Dicle Nehrinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 18:58

 Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında kimliği belirsiz, 20'li yaşlarda erkek cesedi bulundu.

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Olay, öğleden sonra Sur ilçesine bağlı Kırsal Bağıvar Mahallesi’nde meydana geldi. Dicle Nehri kıyısında hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dicle Nehrinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu


Sudan çıkarılan cesette yapılan incelemede, herhangi bir kimliği rastlanılmadı. 20'li yaşlardaki erkek cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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#Diyarbakır#Dicle Nehri#Ceset

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