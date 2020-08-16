Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Hasan'dan acı haber

Olay, öğle saatlerinde merkez Sur ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akdoğan bir grup arkadaşıyla birlikte serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre suda yüzen Hasan'ın çırpındığını gören arkadaşları kurtarma çalışması başlatarak ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin Hasan'ın akıntıya kapıldığı bölgede başlattığı su altı arama çalışması başlattı. Ekipler, yaptıkları 2 saatlik arama çalışmalarında Hasan'a baygın halde akıntıya kapıldığı yerden 200 metre uzaklıktaki bir bölgede ulaştı.

Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hasan Akdoğan hastaneye götürüldü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Diyarbakır’da serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılan ve ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla sudan baygın çıkarılan Hasan Akdoğan (18), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Akdoğan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan gencin cenazesi otopsi için morga konuldu.