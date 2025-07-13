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Dicle Nehrinde 3 kişiden 2’si kurtarıldı, 1 kişi de aranıyor

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#Dicle Nehri#Diyarbakır#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 19:50

Diyarbakır'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2’si kurtarıldı, akıntıya kapılan Ömer A. (16) ise aranıyor.

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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Kesikağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için mahalledeki Dicle Nehri’ne giren Ömer A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kişi, çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolan Ömer A.’yı arama çalışmaları sürüyor.

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#Dicle Nehri#Diyarbakır#AFAD

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