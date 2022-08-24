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Dicle Nehri’nde 3 gün önce kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

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#Diyarbakır#Dicle Nehri#Boğulma
Dicle Nehri’nde 3 gün önce kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 10:47

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri’ne serinlemek amacıyla giren 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni 3 gün sonra bulundu.

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Sur ilçesi Alipaşa mevkiinde Pazartesi günü serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 10 yaşındaki Ahmet Donat, aniden gözden kayboldu. Ahmet’in suda kaybolduğunu görenler çevredekilerden yardım istedi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Diyarbakır İl AFAD müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, AFAD dalgıç ekipleri, Polis Arama Kurtarma dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma dalgıçları ile ANDA arama kurtarma ekipleri 3 kilometrelik alanda arama kurtarma çalışmalara başlattı.

3 gündür süren arama çalışmalarında bugün sabah saatlerinde Ahmet Donat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Donat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.

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#Diyarbakır#Dicle Nehri#Boğulma

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