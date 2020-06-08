Dicle Nehri nerede? Nereden doğar ve nereye dökülür? Dicle nehrinin özellikleri ve uzunluğu

Dicle nehri 4 ülkeye havzası olan bir nehirdir. Türkiye'nin aynı zamanda en önemli akarsularından biri Dicle nehridir. Dicle nehri aynı zamanda Fırat nehri ile birlikte birleşmektedir.

Dicle Nehri Nerede?

Dicle nehri Orta Doğu'da yer alan en büyük nehirlerden biridir. Dicle nehrinin toplam 4 havza ülkesi bulunur. Bu ülkeler;

- Türkiye

- Irak

- Suriye

- İran

Dicle Nehri Nereden Doğar?

Dicle nehri Türkiye'den doğar ve diğer havza ülkelere doğru devam eder.

Dicle Nehri Nereye Dökülür?

Dicle nehri Basra körfezine dökülmektedir. Türkiye'de doğduktan sonra Irak'ın Şattülarap denizinde birleşir. Ardından İran'a doğru devam ederek Basra Körfezi'ne dökülür.

Dicle Nehrinin Özellikleri

- Dicle nehrinin rejimi düzensizdir.

- Akış hızı yani debisi oldukça fazla olan bir nehirdir.

- Nehir enerji üretmeye meyilli olan bir nehirdir.

- Kış mevsiminden sonra karlar eriyince Dicle nehrinin taşıdığı su haznesi daha da fazla artar.

- Fırat nehrine göre daha fazla su taşır.

- Zengin tarımcılık olanağı sunmaktadır.

- Mezopotamya bölgesinde sık kullanılan bir yoldur.

- Dicle nehrinde sulama kanalları sayesinde bölgelere sulama da sağlanmaktadır.

- Mart ve Mayıs aylarında Dicle nehrinin taşıdığı su haznesi diğer ayların yarısı kadardır. Bu aylarda oldukça az su taşınmaktadır.

- Dicle nehri ulaşım için yarı elverişli olan bir nehirdir.

- Mezopotamya'nın Fırat ile birlikte en önemli iki nehrinden biridir.

- Fırat nehrinden daha kısa olmasına rağmen Fırat nehrine göre daha fazla su taşır.

Dicle Nehrinin Uzunluğu

Dicle nehri 1.900 kilometre uzunluğu olan Dünya'nın en uzun nehirleri arasında yer almaktadır.