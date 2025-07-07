Dicle Canova canlı yayında paylaştı! Kritik gün cuma: Terör örgütü, Kuzey Irak'ta silah bıraktığını ilan edecek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ay aradan sonra DEM Parti'nin İmralı heyetini ikinci kez kabul etti. Bu kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyet ile terörsüz Türkiye konusunda hangi başlıkları görüşüldü, terör örgütü PKK cuma günü silah bırakması gerçekleşecek mi? Konuya ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, şu sözlerle anlattı:

SİLAH BIRAKMA CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞEBİLİR

"4 ay sonra ikinci kez DEM İmralı heyetini kabul etmiş olacak ve bu sürede önemli gelişmeler oldu. Her şeyden önce terör örgütü Mayıs ayında fesih kararını açıkladı. Silah bırakma kararının ilk grup olarak hayata geçirilmesi için günler sayılıyor. Edindiğim bilgilere göre silah bırakma cuma günü gerçekleşebilir. Edindiğim bilgilere göre DEM Parti Meclis'in salı ve çarşamba günü çalışmasını önerdi.

Haberin Devamı

DEM PARTİ PERŞEMBE GÜNÜ KUZEY IRAK'A GİDİYOR

DEM Parti'nin cuma günü silah bırakma beklediği için perşembe günü Kuzey Irak'a gideceği konuşuluyor. Tüm dikkatler cuma gününe endekslenmiş vaziyette. AK Parti'nin Kızılcahamam'da kampı olacak. Silah bırakılırsa Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki konuşması tarihi nitelikte olabilir.

ORTAK MEKANİZMA OLUŞTURULDU

Silah bırakma Irak'ta gerçekleşecek. Bağdat ve Erbil'le ortak mekanizma oluşturuldu. MİT koordinasyonunda gerçekleşecek bu. Öncesinde, dün İmralı heyeti Öcalan ile görüştü. DEM tarafından iddialar oldu. Öcalan'ın cuma gününden önce yazılı ve görsel mesaj yayımlayabileceği iddia edildi. Sözlü görsel mesaj kanunen yapılamayacağı için izin verilmemişti. Sonraki süreçte böyle bir mesaj olur mu bekleyip göreceğiz.

Eş başkanlarla da görüştü Sancar ve Buldan. Cumhurbaşkanı'nın da adıma adım politikası ile beklentileri sıralaması bekleniyor. Hangi düzlemde ne yapılacağına dair bir çerçeve çizilebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz demişti. Bir de uyarısı vardı cumhurbaşkanının, 'provokasyonlara izin vermeyeceğiz' demişti. Ankara 'adıma adım' politikası izliyor. Provokasyona izin verilmeden siyasi süreç yürütülecek. Pazarlıksız ilerleme kararlılığı izleniyor."