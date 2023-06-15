Dicle Canova canlı yayında kulis bilgilerini aktardı: CHP'de Genel Başkan bildiğini yapar görüşü hakim

Haberin Devamı

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' açıklamalarının ardından CHP'li Özgür Özel'in de 'genel başkanlığa adayım' açıklaması gündem olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki konuşmada, "Ben genel başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Hiç kimse unutmasın; benim CHP kültüründen aldığım en büyük derslerden birisi de budur" sözleri de tartışma konusu oldu. Dün de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu bir araya geldi. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında kulis bilgilerini aktardı.

Haberin Devamı

Canova şu bilgileri aktardı:

"Şimdi hakim kanat için bir şey çıkmaz. Genel Başkan bildiğini yapar görüşü hakim. 6'lı masa süreci hatırlatılıyor. Orada da son ana kadar adayım dememişti. Kılıçdaroğlu'nun taraflarla bir araya gelip sadece Özgür Özel değil diğerleriyle de bir araya gelmişti.

İmamoğlu için de "kafası net değil" tespitleri var. Bir yandan İBB'yi bırakmamak istememesi, bir yandan siyasi yasak süreci. Bu yüzden net davranamadı ve süreci iyi yönetemedi izlenimi var.

3. isim Özgür Özel Genel Başkan olabilir mi? Bu konuda bir netlik yok. Oğuz Kaan Salıcı'ya yeni bir görev verilmedi. Geçen hafta grup toplantısındaydı. Potansiyel adaylardan biri diyebiliriz.

Gelişmeler takip ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun birine destek vereceğine ilişkin bir emare olmadığının altını çizelim. Eğer Kılıçdaroğlu destek verecekse onu kimse vermez görüşü hakim. Kılıçdaroğlu'nun birine el vereceği yönünde bir sinyal olmadığı, daha çok kendisinin aday olacağını kanaati var.

"ZEKİCE BİR KONUŞMAYDI ÖZELLİKLE UCU AÇIK BIRAKILDI"

Grup konuşması çok tartışıldı. Ne demek istedi? Limana ne zaman ulaşır? Kurultay'da mı, yerel seçimde mi? Partililer de çok zekice bir konuşma, ucunu açık bıraktı diyor. Genel kanaat Kılıçdaroğlu'nun bırakmak istemediği yönünde. Kurultay'ın da seçim sonucuna kalabileceği bir düşünce var. Daha önce de 2015 yılında Haziran ayında bir seçim yapılmıştı. Koalisyon hükümeti kurulmuştu. O sırada CHP'nin il ilçe kongreleri vardı. Seçim yüzünden yapılamamıştı.

Haberin Devamı

Herhangi bir itiraz olduğu zaman o süreç uzuyor. O süreç uzadığında da kongre tarihi öteleniyor. Eğer bitmeme imkanı doğarsa otomatik olarak kurultayın da seçim sonrasına kalabileceği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu bu süreci doğru yönetemezse iş farklı yerlere gider endişesi de var. Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz gün Sözcü'de partiden bir kısmın Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceğini söylemişti. 'Başkaları da aday olabilir. Demokratik bir yarış ama şu ana kadar adaylığını kimse açıklamamıştı' demişti."