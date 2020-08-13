AA
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Dicle Belediye Başkanı HDP'den istifa etti
Halkların Demokratik Partisinden (HDP) 31 Mart seçimlerinde Dicle Belediye Başkanı seçilen Felat Aygören, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
Dicle Belediye Başkanı Aygören, AA muhabirine, partisinden istifa ettiğini, görevini bağımsız sürdüreceğini söyledi. İstifa gerekçesini belirtmeyen Aygören, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 50,86 oy alarak HDP’den belediye başkanı seçilmişti
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