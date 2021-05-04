DİB MBSTS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! MBST sonuçları sorgulama ekranı

DİB MBSTS sınav sonuçları ile birlikte aday kitapçıklarını da yayımlayan ÖSYM, kitapçıkların 10 gün süreyle erişime açık olacağını duyurdu. Adaylar cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.

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