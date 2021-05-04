DİB MBSTS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! MBST sonuçları sorgulama ekranı
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı DİB MBSTS sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. 10 Nisan tarihinde sınava giren adayların sınavlarını değerlendiren Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 Mayıs 2021 tarihinde sonuç sorgulama sayfası üzerinden sonuçları yayımladı. İşte, DİB MBST sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler
DİB MBSTS sınav sonuçları ile birlikte aday kitapçıklarını da yayımlayan ÖSYM, kitapçıkların 10 gün süreyle erişime açık olacağını duyurdu. Adaylar cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.
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