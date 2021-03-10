DİB MBSTS sonuç sorgulama ekranı

MBSTS sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 27 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren sorgulayabiliyorlar. MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2020-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.



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