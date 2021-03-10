MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDİB MBSTS sonuç sorgulama ekranı
GeriGündem DİB MBSTS sonuç sorgulama ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 10.03.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

DİB MBSTS sonuç sorgulama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DİB MBSTS sonuç sorgulama ekranı

MBSTS sonuçları ile ilgili açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 27 Şubat tarihinde düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. İşte DİB MBSTS sonuçları sorgulama ekranı

MBSTS sonuçları son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 27 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren sorgulayabiliyorlar. MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI 27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2020-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi