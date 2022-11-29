DHKP-C'nin Türkiye Sorumlusu Gülten Matur adliyeye sevk edildi

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MİT İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan ve firari durumda olan terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğunu belirlendi.

Matur'un yakalanması için MİT ve terörle mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Matur, bu sabah sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Buradan da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.